В Хмельнике мать выбросила младенца в мусорный бак

Роженица сначала удушила ребенка, а потом избавилась от трупа.

В городе Хмельник Винницкой области женщина убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело в мусорный бак.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

“Труп малыша был обнаружен в мусорном баке на одной из улиц Хмельника. По предварительной информации, ребенок умер от удушения (механическая асфиксия).

В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена ​​после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, 27 марта в Николаеве женщина бросила с моста своего ребенка.