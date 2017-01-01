В Хмельнике мать выбросила младенца в мусорный бак
В городе Хмельник Винницкой области женщина убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело в мусорный бак.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
“Труп малыша был обнаружен в мусорном баке на одной из улиц Хмельника. По предварительной информации, ребенок умер от удушения (механическая асфиксия).
В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.
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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, 27 марта в Николаеве женщина бросила с моста своего ребенка.