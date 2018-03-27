В Николаеве женщина бросила с моста своего ребенка

40-летней задержанной грозит пожизненное заключение.

В Николаеве пьяная мать пыталась убить своего девятимесячного ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Николаевской области. Это произошло в понедельник, 26 марта, около 21:00

Читай также: В мусорном баке на Лесном массиве нашли мертвого младенца

“Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Полицейские срочно приступили к поискам мальчика“, - сказано в сообщении.

Ребенок чудом остался жив. Сейчас он в больнице, где врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша.

Родственники женщины говорят, что ранее она неоднократно угрожала убить своего ребенка, говорила что выбросит его из окна или с моста. Вечером 26 марта женщина поссорилась с мужем, напилась и пошла осуществлять задуманное.

За покушение на собственного ребенка, "матери" грозит пожизненное facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Горе-мать задержали. Ее действие следователи квалифицирукют как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Женщине может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 8 февраля в Николаеве 30-летняя женщина тайно родила на балконе, убила своего ребенка и отнесла в мусорку.