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В Николаеве женщина бросила с моста своего ребенка

Комментариев: 4
40-летней задержанной грозит пожизненное заключение.
40-летняя алкоголичка выбросила своего ребенка в воду
40-летняя алкоголичка выбросила своего ребенка в воду
facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве пьяная мать пыталась убить своего девятимесячного ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Николаевской области. Это произошло в понедельник, 26 марта, около 21:00

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“Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Полицейские срочно приступили к поискам мальчика“, - сказано в сообщении.

Ребенок чудом остался жив. Сейчас он в больнице, где врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша.
Родственники женщины говорят, что ранее она неоднократно угрожала убить своего ребенка, говорила что выбросит его из окна или с моста. Вечером 26 марта женщина поссорилась с мужем, напилась и пошла осуществлять задуманное.

За покушение на собственного ребенка,
За покушение на собственного ребенка, "матери" грозит пожизненное
facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

 

Горе-мать задержали. Ее действие следователи квалифицирукют как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Женщине может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 8 февраля в Николаеве 30-летняя женщина тайно родила на балконе, убила своего ребенка и отнесла в мусорку. 

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Теги: Николаев, пьяная, ребенок, покушение, Криминал
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Комментариев (4)
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A-N-T    27.03.2018, 10:26
Оценка:  -2
A-N-T
зомбування, за остані чотири роки, зробило свою справу...
Letohradek    27.03.2018, 10:28
Оценка:  0
Letohradek
Имел ввиду путиливизор?
A-N-T    27.03.2018, 10:44
Оценка:  -1
A-N-T
дрочи далі на свого путена
Letohradek    27.03.2018, 10:17
Оценка:  -3
Letohradek
Наверняка эта тетка голосовала за партию областей ...
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