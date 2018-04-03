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В Тернополе солдату дали 11 лет тюрьмы за самоволку

Комментариев: 4
Также у осужденного будет конфисковано имущество.
Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся
Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся
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Горрайонный суд Тернопольской области приговорил военнослужащего за самовольное оставление части на три месяца к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет.

Об этом сообщил военный прокурор сил антитеррористической операции Олег Сенюк.

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“Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год - солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в/ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы, не явившись вовремя в расположение в/ч из лечебного заведения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению“, - написал прокурор .

По словам Сенюка, на суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

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Тем не менее, горрайонный суд Тернопольской области при назначении наказания учел тяжесть преступления, а также уже наличие у него судимости в прошлом - по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и вынес окончательный приговор - 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 13 февраля крымский дезертир Одинцов был приговорен к 14 годам тюрьмы.

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Теги: самоволка, ВСУ, Тернополь, военная часть
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Комментариев (4)
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Шкиряк_и_Зорян    03.04.2018, 13:18
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Какая же это самоволка! Это дезертирство вообще-то чистейшей воды! Причём, мы имеем дело с особо опасным дезертиром-рецидивистом. Так что поделом ему; нехай сидит!
Из_бана    03.04.2018, 12:58
Оценка:  +10
Из_бана
Странно. За убийство - 3 года условно. А тут не захотел умирать - 11 лет с конфискацией.
barakuda*777    03.04.2018, 12:58
Оценка:  +1
barakuda*777
Он добровольцем пошёл ? Из статьи ясно, что у него была уже судимость.
дикий_Ким    03.04.2018, 12:58
Оценка:  0
дикий_Ким
"Опозорил имя воинской части" ну совок
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