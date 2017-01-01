Украина идентифицировала 1,5 тыс. захватчиков Крыма - Тука

Тука уверяет, что захватчики ответят по закону.

Полторы тысячи кадровых военных РФ, принимавших участие в аннексии Крыма, уже идентифицированы. Также установлены личности нескольких десятков тысяч солдат РФ, воевавших на Донбассе. Такая информация поступила от замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает УНИАН.

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“Только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных - более 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины“, - доложил заместитель министра.

Он уточнил, что указанные лица были установлены еще в начале 2015 года.

Напомним, 3 марта Георгий Тука заявлял, что с Россией начался диалог по водоотведению на Донбассе.