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Новая схема мошенничества: представляются "от имени Минсоцполитики"

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Часто жертвами подобных афер становятся пожилые люди.
Пенсионерам предлагают "со скидкой приобрести" медицинские приборы
Пенсионерам предлагают "со скидкой приобрести" медицинские приборы
en.eyeni.info

В Украине начали действовать мошенники, которые предлагают приобрести медицинские приборы, при этом они заявляют, что якобы являются представителями Министерства социальной политики Украины. 

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

“В Министерство социальной политики Украины поступила информация о мошенниках, которые, выдавая себя за работников министерства, предлагают приобрести медицинские приборы“, – говорится в сообщении.

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Так, мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками Министерства социальной политики и рассказывают про якобы акционную возможность приобрести товары по сниженной цене. При этом злоумышленники требуют осуществить предварительную оплату части стоимости товара.

В Минсоцполитики призвали украинцев не верить мошенникам и не перечислять им деньги.

Как сообщалось 26 марта, мошенники “клонировали“ сайт Ощадбанка.

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Теги: пенсионер, Минсоцполитики, медприборы. мошенники, афера
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