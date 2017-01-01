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Мошенники "клонировали" сайт Ощадбанка

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Клиенты смогут обезопасить себя, если будут дополнительно проверять адрес сайта перед использованием.
В банке назвали два критерия, для определения настоящего сайта
В банке назвали два критерия, для определения настоящего сайта
oschadbank.ua

В Интернете обнаружен созданный мошенниками фальшивый сайт oschadbk.com, который почти полностью дублирует официальный сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua.

Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры.

На ложном дублированном ресурсе размещена мошенническая копия онлайн-банкинга, цель которого - выманить реквизиты платежных карт.

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Ощадбанк обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.

“Как обычно оказывается в таких случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время“, - уточнили в пресс-службе.

Банк призывает пользоваться только тем сайтом, адрес которого начинается с https://.

Кроме того, нужно обращать внимание, что регистрация сайта должна быть на национальном домене .UA.

Напомним, как сообщила СБУ 15 марта, топ-менеджер Ощадбанка украл более 16 млн гривен.

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Теги: Ощадбанк, банк, хакеры, мошенники
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