Мошенники "клонировали" сайт Ощадбанка
В Интернете обнаружен созданный мошенниками фальшивый сайт oschadbk.com, который почти полностью дублирует официальный сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua.
Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры.
На ложном дублированном ресурсе размещена мошенническая копия онлайн-банкинга, цель которого - выманить реквизиты платежных карт.
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Ощадбанк обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.
“Как обычно оказывается в таких случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время“, - уточнили в пресс-службе.
Банк призывает пользоваться только тем сайтом, адрес которого начинается с https://.
Кроме того, нужно обращать внимание, что регистрация сайта должна быть на национальном домене .UA.
Напомним, как сообщила СБУ 15 марта, топ-менеджер Ощадбанка украл более 16 млн гривен.