Для начальных школ выделили 1,4 миллиарда гривен

Министр образования отметила, что такая сумма выделяется начальной школе впервые за всю историю Украины.

В Кабмине пообещали, что с 1 сентября 2018 первоклассники пойдут в "Новую школу" depositphotos.com

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому на развитие начальной школы выделят почти 1,4 миллиарда гривен. Об этом решении, принятом на заседании Кабмина, сообщил официальный сайт правительственной организации.

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Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что с 1 сентября 2018 года все первоклассники придут в “Новую украинскую школу“. Подразумевается, что дети будут учиться по новому стандарту начальной школы, улучшится и обновится качество образования, изменится его содержание. Однако, как заметила министр, для полноценной реализации проекта, нужно не только подготовить учителей, но и создать необходимую учебно-образовательную среду.

“Впервые за всю историю Украины в начальную школу вкладывается такая сумма денег“, - заявила Лилия Гриневич.

В постановлении расписано, на что будут потрачены эти деньги. Так, 40% из них пойдут на закупку дидактических материалов для первоклассников. Распределять средства между областями будут с учетом количества классов начальной школы в регионе.

Еще 40% потратят на закупку современной мебели для начальных классов и 20% субвенции - на закупку компьютерного оборудования.

Также Гриневич добавила, что сейчас уже запущен и продолжается процесс повышения квалификации учителей.

Напомним, 23 марта сообщалось, что все первоклашки в Украине 1 сентября 2018 года бесплатно получат наборы LEGO.