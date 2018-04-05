Россия может начать полномасштабную войну - Полторак

Численность российских войск и техники на украинской границе настораживает.

Существует вероятность, что Российская Федерация переведет агрессию на Донбассе с задействованием гибридных войск в полномасштабную войну.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Урядовому курьеру.

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“Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии относительно отказа России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе“, - заявил Полторак.

Министр обороны уточнил численность российских войск и техники на украинской границе.

“На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит почти тысяча танков, 2,3 тысячи боевых машин, свыше 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня“, - отметил министр.

Напомним, 5 апреля Глава МИД РФ Лавров заявил, что действия запада “деструктивными“, а России - “созидательными“.