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Россия может начать полномасштабную войну - Полторак

Комментариев: 9
Численность российских войск и техники на украинской границе настораживает.
Россия стягивает военные силы к Украинской границе
Россия стягивает военные силы к Украинской границе
EPA/UPG

Существует вероятность, что Российская Федерация переведет агрессию на Донбассе с задействованием гибридных войск в полномасштабную войну. 

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Урядовому курьеру.

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“Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии относительно отказа России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе“, - заявил Полторак.

Министр обороны уточнил численность российских войск и техники на украинской границе.

“На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит почти тысяча танков, 2,3 тысячи боевых машин, свыше 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня“, - отметил министр.

Напомним, 5 апреля Глава МИД РФ Лавров заявил, что действия запада “деструктивными“, а России - “созидательными“.

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Теги: война, Россия, агрессор, Донбасс, войска, оружие
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Комментариев (9)
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shurag    05.04.2018, 13:37
Оценка:  -1
shurag
Созидающий кремль, систематические пугалки
Woodbrother    05.04.2018, 12:27
Оценка:  +3
Woodbrother
Нестрашно. НАТО нам поможет глубокой озабочееностью, а фирма Германия поможет росиии оружием
Шкиряк_и_Зорян    05.04.2018, 12:16
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Сколько уже можно баянить эту тему?
дикий_Ким    05.04.2018, 13:18
Оценка:  0
дикий_Ким
столько сколько Туре нужно будет сидеть в кресле секретаря
Хи-Хитрираза    05.04.2018, 12:12
Оценка:  +1
Хи-Хитрираза
С криком -"Русские идут!"-22 мая 1949 года выбросился из окна министр обороны США Джеймс Форрестол, и погиб.
Шкиряк_и_Зорян    05.04.2018, 12:15
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Турчинов будет следующим!
Woodbrother    05.04.2018, 12:29
Оценка:  +1
Woodbrother
Хи-Хитрираза - В США за всю их историю был всего один министр-наркоман, а на вашей россии на коксе сидит все руководство начиная от вождя вашего племени и кончая каккой то мидовской прессекретутки .
Yzenykkrasavchik    05.04.2018, 12:55
Оценка:  -1
Yzenykkrasavchik
По твоим данным в россии фиеста каждый день если они на коксе сидят)), если они на коксе сидят, то когда им думать о нападении на нас)))
Woodbrother    05.04.2018, 13:00
Оценка:  0
Woodbrother
Yzenykkrasavchik - слово " думать " на россии ругательное .
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