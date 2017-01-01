Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину

Старший воспитатель была ознакомлена с постановлением инспектора ГСЧС о нарушениях противопожарной безопасности в лагере Виктория, но не предприняла мер по устранению нарушений.

Наталья Цокур, которая работала старшим воспитателем в детском спортивно-оздоровительном комплексе Виктория, во время заседания суда признала свою вину. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Zачем.

В ходе судебного заседания прокурор зачитал обвинительный акт в отношении Цокур. Женщину обвиняют в том, что она не приняла меры по ликвидации нарушений в сфере противопожарной безопасности по рекомендации районного управления ГСЧС в Одесской области - комплектация пожарных щитов, предоставление справки о прохождении инструктажа о действиях в чрезвычайных ситуациях, установка гидрантов.

Прокуратурой доказано, что 23 июня 2017 года Цокур была ознакомлена с постановлением инспектора ГСЧС о нарушениях противопожарной безопасности в лагере, но не предприняла мер по устранению нарушений.

“Я действительно подписала этот документ, по той причине, что ко мне подошла заместитель директора Ланина и попросила, чтобы я подписала этот документ буквально на неделю... Прошло время, про вопрос ответственности меня за пожарную безопасность уже не поднималось, я думала, что нашли ответственного за противопожарную безопасность... Возможно, если бы я знала, что с меня не сняли ответственность, трагедии бы не было“, - заявила обвиняемая.

Читай также: Пожар в лагере Виктория: тела детей эксгумировали

Также в обвинительном акте указано, что женщина не находилась в деревянном корпусе. Сообщается, что Цокур признала себя виновной.

По данным СМИ, ранее Цокур пребывала в СИЗО, однако решением Апелляционного суда Одесской области ее отдали на поруки ряду народных депутатов.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.

В ноябре был повторно арестован директор лагеря Петрос Саркисян. Ранее он вышел из СИЗО, заплатив залог.