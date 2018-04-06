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Супрун рассказала, кому выгодно ее увольнение

Комментариев: 1
И.о министра здравоохранения объяснила, почему ее отстранение от дел может быть опасным.
Супрун о своем увольнении: "Все неуверенные боятся..."
Супрун о своем увольнении: "Все неуверенные боятся..."
УНИАН

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что вместе со своей командой остается на посту и собирается работать на благо украинского народа.  Об этом сообщает ТСН.

Также руководитель Министерства здравоохранения рассказала, кому выгодно подстрекать общество к недоверию по отношению к медицинской реформе.

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Супрун поблагодарила тех, кто ее поддерживает. Она считает, что отстранить ее от дел выгодно тем, кто не хочет видеть Украину могущественной.

“Тем, кто не хочет видеть могущественной Украину, выгодно, чтобы не было доверия к государству. Я думаю, что они раскручивают дело, когда есть новые изменения и неуверенность людей. Когда меняется система здравоохранения, все неуверенные боятся. Они раскручивают это, чтобы люди не доверяли государству. Это очень опасно“, - сказала она.

Напомним, 3 апреля комитет Верховной Рады рекомендовал уволить Ульяну Супрун. Постановление №5642 о предложении уволить Супрун было внесено представителями Оппоблока Игорем Шурмой и Александром Вилкулом. 4 апреля Супрун заявила, что не собирается уходить в отставку.

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Теги: Украина, Супрун, увольнение, Минздрав Украины
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Комментариев (3)
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Хи-Хитрираза    06.04.2018, 11:04
Оценка:  -1
Хи-Хитрираза
Просто народ не желает расставаться с жизнью вне очереди. А ты, мразь Детройтская, галицайского разлива. Поставлена на уничтожение украинцев.
Из_бана    06.04.2018, 11:01
Оценка:  0
Из_бана
“Тем, кто не хочет видеть могущественной Украину, выгодно, чтобы не было доверия к государству."

Ну вот благодаря таким как Супрун доверие и рушится.
Peyot    06.04.2018, 11:04
Оценка:  0
Peyot
а че она плохого то сделала? Называет вещи своими именами? Пытается уничтожить совковую-взяточническую систему. Реально ведь уже лет 20 как все платят за лекарсва сами дают на лапу врачу с его он не платит налоги. И это все у нас называется бесплатная гос медицина... Супрун как раз норм помоему!
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