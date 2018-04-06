Супрун рассказала, кому выгодно ее увольнение

И.о министра здравоохранения объяснила, почему ее отстранение от дел может быть опасным.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что вместе со своей командой остается на посту и собирается работать на благо украинского народа. Об этом сообщает ТСН.

Также руководитель Министерства здравоохранения рассказала, кому выгодно подстрекать общество к недоверию по отношению к медицинской реформе.

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Супрун поблагодарила тех, кто ее поддерживает. Она считает, что отстранить ее от дел выгодно тем, кто не хочет видеть Украину могущественной.

“Тем, кто не хочет видеть могущественной Украину, выгодно, чтобы не было доверия к государству. Я думаю, что они раскручивают дело, когда есть новые изменения и неуверенность людей. Когда меняется система здравоохранения, все неуверенные боятся. Они раскручивают это, чтобы люди не доверяли государству. Это очень опасно“, - сказала она.

Напомним, 3 апреля комитет Верховной Рады рекомендовал уволить Ульяну Супрун. Постановление №5642 о предложении уволить Супрун было внесено представителями Оппоблока Игорем Шурмой и Александром Вилкулом. 4 апреля Супрун заявила, что не собирается уходить в отставку.