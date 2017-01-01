В Днепре невестка задушила и расчленила свекровь
Читай также: Мешок отрезанных рук: прокуратура винит судмедэкспертов
В Днепре полицейские раскрыли резонансное убийство, совершенное в 2017 году. Как выяснили следователи, невестка задушила мать мужа, расчленила ее и бросила в озеро.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Как отмечается, сначала правоохранители установили личность погибшей женщины, останки которой обнаружили в мае 2017 года в озере Курином. Ею оказалась 65-летняя местная жительница.
Читай также: Убийца девушки в СИЗО заманил жертву свиньями
Собранные доказательства указывали на то, что к преступлению может быть причастна невестка убитой. Во время следственного эксперимента полицейские воссоздали картину событий. Выяснилось, что невестка веревкой задушила мать мужа, а затем, чтобы избежать ответственности, она уничтожила следы преступления и избавилась тела.
Соседям и мужу женщина сказала, что свекровь куда-то уехала. Именно поэтому в полицию об исчезновении женщины никто не сообщил.
Сейчас злоумышленница задержана, ей объявили подозрение в совершении умышленного убийства. Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, что предусмотрено ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось 5 марта, в Днепре мужчина убил тещу на глазах у 13-летнего сына.