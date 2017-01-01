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Порошенко поздравил христианам с Благовещением

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Глава государства "сердечно" поздравил всех христианам с праздником Благовещения и поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех христианам с праздником Благовещения. Соответствующее сообщение размещено Twitter президента в субботу, 7 апреля.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!" – написал глава государства.

Порошенко также поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.

Напомним, Благовещение православные христиане празднуют ежегодно 7 апреля. Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего - Иисуса Христа.

 

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Теги: христианство, праздник, Православие, Пасха, Порошенко, Поздравление, Петр Порошенко, Благовещение
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Источник: korrespondent.net

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