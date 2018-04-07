В Запорожье задержали банду, требовавшую выкуп за похищенную женщину
Злоумышленники в качестве выкупа требовали 200 тысяч гривен.
В пятницу, 6 апреля, полиция Запорожья задержала банду преступников, похитивших женщину и требовавших выкуп.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
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В организованной преступной группе состояло трое человек. За освобождение похищенной мужчины требовали выкуп в размере 200 тысяч гривен.
“Во время передачи части денежных средств, под контролем полиции, подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания“, - отметил Золотоноша.
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