Турция готова поддержать направление миротворцев ООН на Донбасс

Также в ходе встречи президентов Украины и Турции обсудили ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 9 апреля, прибыл в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщила пресс-служба АП.

Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями о ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

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Также были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Поднималась и тема подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Во встрече также приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Напомним, 29 марта Киев призвал Совбез ООН действовать по вопросу миротворцев на Донбассе.