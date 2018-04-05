Мы не планируем захватывать Донбасс, как Россия Чечню - Полторак

РФ в Чечне уничтожила тысячи мирных жителей. А Украина цивилизованным способом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий.

Закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей поможет вернуть контроль Киева над захваченным Донбассом.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Урядовому курьеру.

“Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон делает возможным эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель“, - сказал Полторак.

ВСУ не планирует захватывать территорию, по методу РФ.

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“Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина - страна цивилизованная, и будет цивилизованным способом решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий“, - заверил министр.

На взгляд Полторака, “самый логичный, учитывая весь комплекс причин и последствий, которые сформировали и подпитывают конфликт на украинском Донбассе, - политико-дипломатический мирный выход из ситуации“.

Для этого необходимо соблюдение минских договоренностей и размещение миротворческой миссии ООН “на приемлемых для Украины условиях“, сказал глава Минобороны.

“Четко понимаю, что для достижения цели нужно время. Но у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы. Причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, что наше войско имеет право и никогда его не теряло“, - отметил он.

Между тем, отметил Полторак, в мире все больше поддерживают украинскую инициативу по миротворческой миссии - “уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента“.

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“Еще не известно конечная конфигурация контингента ни по одному из его компонентов. Но эта миссия только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы, остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию “, - заявил Полторак.

По мнению министра, только такое развитие событий может привести к полноценным адекватным политическим процессам и реинтеграции Донецка и Луганска.

Министр напомнил, что в миротворческом процессе не могут принимать участие представители страны-агрессора. Также Полторак напомнил, что прислать миротворцев на Донбасс уже согласились Финляндия и Швеция.

Как сообщалось 5 апреля, также Полторак заявил, что Россия может начать полномасштабную войну.