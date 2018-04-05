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Мы не планируем захватывать Донбасс, как Россия Чечню - Полторак

Комментариев: 3
РФ в Чечне уничтожила тысячи мирных жителей. А Украина цивилизованным способом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий.
Донбасс ожидает ведение миротворческой миссии ООН
Донбасс ожидает ведение миротворческой миссии ООН
day.kyiv.ua

Закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей поможет вернуть контроль Киева над захваченным Донбассом.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Урядовому курьеру.

“Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон делает возможным эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель“, - сказал Полторак.

ВСУ не планирует захватывать территорию, по методу РФ.

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“Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина - страна цивилизованная, и будет цивилизованным способом решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий“, - заверил министр.

На взгляд Полторака, “самый логичный, учитывая весь комплекс причин и последствий, которые сформировали и подпитывают конфликт на украинском Донбассе, - политико-дипломатический мирный выход из ситуации“.

Для этого необходимо соблюдение минских договоренностей и размещение миротворческой миссии ООН “на приемлемых для Украины условиях“, сказал глава Минобороны.

“Четко понимаю, что для достижения цели нужно время. Но у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы. Причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, что наше войско имеет право и никогда его не теряло“, - отметил он.

Между тем, отметил Полторак, в мире все больше поддерживают украинскую инициативу по миротворческой миссии - “уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента“.

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“Еще не известно конечная конфигурация контингента ни по одному из его компонентов. Но эта миссия только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы, остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию “, - заявил Полторак.

По мнению министра, только такое развитие событий может привести к полноценным адекватным политическим процессам и реинтеграции Донецка и Луганска.

Министр напомнил, что в миротворческом процессе не могут принимать участие представители страны-агрессора. Также Полторак напомнил, что прислать миротворцев на Донбасс уже согласились Финляндия и Швеция.

Как сообщалось 5 апреля, также Полторак заявил, что Россия может начать полномасштабную войну.

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Теги: Донбасс, война, оккупанты, Полторак, ВСУ
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Комментариев (3)
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PereZX    05.04.2018, 16:31
Оценка:  +2
PereZX
Ну в Чечне у боевиков и не было такого снабжения, поставок вооружений и беприпасов, финансирования, как сейчас из России.
В Чечне у боевиков не было такого "резерва", как российская армия.
Теперь Россия стоит на стороне боевиков и вывела их на совершенно новый уровень.
PereZX    05.04.2018, 16:32
Оценка:  +2
PereZX
И где вообще в мире боевикам поставляли такие сисметы ПВО, как Осы, Торы, Буки, Панцыри???
А сейчас Россия все это делает!
Такого наверное еще не было в истории ...
Операторська    05.04.2018, 16:29
Оценка:  -1
Операторська
Дурень думкою багатіє ... Дочекаєтесь.
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