Из колонии впервые освободили пожизненно приговоренную женщину

Заключенную помиловал президент. Она была приговорена за убийства двух мужчин.

Кушинская всегда заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов

В Харьковской области из Качановской исправительной колонии (№ 54) после 27 лет заключения 10 апреля освободили осужденную к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

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“10 апреля 2018 в государственном учреждении Качановская исправительная колония (№ 54) , согласно указу президента № 49/2018 от 28.02.2018, освободили осужденнуюк пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. На момент увольнения она отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев.

Кушинськая стала первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

Любовь Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой. В 1997 году ее обвинили в убийстве двух мужчин. В полиции утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру одного из них. Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Как сообщили в управлении, в Качановской исправительной колонии отбывает наказание 268 осужденных, из них: 22 в секторе среднего уровня безопасности для содержания женщин, осужденных к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось 3 апреля, в Темновской колонии отгулял свадьбу пожизненно заключенный мужчина.