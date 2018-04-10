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Из колонии впервые освободили пожизненно приговоренную женщину

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Заключенную помиловал президент. Она была приговорена за убийства двух мужчин.
Из колонии впервые освободили пожизненно приговоренную женщину
© facebook.com/khadptspress
Фото 1/7
  • Кушинская всегда заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов
  • Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок
  • Женщина никогда не признавала свою вину
  • Ранее она стала первой женщиной получившей пожизненный срок
  • В 1990-ые она была предпринимателем
  • Освобожденную Любовь Кушинскую встречали родные и близкие
  • Кушинская пообщалась с журналистами
Из колонии впервые освободили пожизненно приговоренную женщину
Кушинская всегда заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов
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В Харьковской области из Качановской исправительной колонии (№ 54) после 27 лет заключения 10 апреля освободили осужденную к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

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“10 апреля 2018 в государственном учреждении Качановская исправительная колония (№ 54) , согласно указу президента № 49/2018 от 28.02.2018, освободили осужденнуюк пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. На момент увольнения она отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев.

Кушинськая стала первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

Любовь Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой. В 1997 году ее обвинили в убийстве двух мужчин. В полиции утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру одного из них. Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Как сообщили в управлении, в Качановской исправительной колонии отбывает наказание 268 осужденных, из них: 22 в секторе среднего уровня безопасности для содержания женщин, осужденных к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось 3 апреля, в Темновской колонии отгулял свадьбу пожизненно заключенный мужчина.

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Теги: СИЗО, тюрьма. колония, помилование, пожизненное заключение, женщна, Качановская колония
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Комментариев (2)
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Глод    10.04.2018, 11:27
Оценка:  0
Глод
Если её обвинили в 1997, то 27 лет она отсидит в 2024.
shurag    10.04.2018, 11:25
Оценка:  0
shurag
засудив хтось колись ,зфабрикована справа була, добре що хоч так закінчилося,не уявляю ,що думають про все невинно осуджені
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