Украинские школьники будут проходить Коэльо, Кинга и Дилана

C 1 сентября в школах Украины обновится программа по зарубежной литературе.

В Украине с 1 сентября начинает действовать новая учебная программа по зарубежной литературе. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила ТСН. Согласно новой программе, старшие школьники будут читать и сдавать сочинения Паоло Коэльо, Боба Дилана, Стивена Кинга и многих других современных авторов. В создании программы принимали участие все, кто причастен к образовательному процессу: педагоги, ученые, родители и сами школьники.

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Творцы новой программы убеждены – после такого обновления уроки зарубежной литературы станут интереснее, программа – более демократичной, а обучение будет иметь элемент развлечения.

Однако новую программу не поддержали некоторые учителя и родители – она подверглась критике и многочисленным обсуждениям.

В интервью ТСН, учительница и одна из разработчиков новой программы Тамара Сегеда рассказала о своей точке зрения на этот счет.

“Мне как учителю с этой программой работать значительно легче, как ни странно. Хотя много новых произведений, но легче потому, что я близка к ученикам. Они это читают. Почему бы мне это не читать?“,- сказала учительница.

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Помимо перечисленных авторов, в программу войдут Умберто Эко, Габриэль Гарсия Маркес, Харуки Мураками и многие другие современные авторы. В то же время, из программы исключили многие сочинения, например – Анну Каренину. Сочинения, которые показались творцам программы слишком сложными для учеников средней школы, перенесли в старшие классы.

В Минобразования заверили, что для обучения по новой программе уже почти все готово. На данный момент готовят учебники для 10 класса.

Преподаватель и издатель Ростислав Семкив одобряет факт изменений в программе, однако считает предложенный вариант программы несовершенным.

“Почему какие-то авторы присутствуют в основном основном списке, а некоторые попадают в дополнительный. Это можно в каждом конкретном случае как-то комментировать, но это не до конца понятно. Непонятно какой концепт, как построена новая программа“, - заметил преподаватель.

По мнению творцов программы, ее критикуют учителя, которые сами не хотят учиться и развиваться, и боятся перемен.

Напомним, перемены с 1 сентября ждут и первоклассников. Кабинет Министров выделил около 1,4 миллиарда гривен на развитие начальной школы, закупку новой мебели, оборудования и дидактических материалов. В Минобразования отметили, что это рекордная сумма, выделенная на начальную школу за все время независимости Украины.