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Актеры из "Приключений Электроника" попали в базу Миротворца

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Братья Торсуевы незаконно принимали участие в пропагандистских мероприятиях в самопровозглашенных республиках, а также уличены в контактах с боевиками.
Электроника и Сыроежкина больше не пустят в Украину
Электроника и Сыроежкина больше не пустят в Украину
ridus.ru

Братья Юрий и Владимир Торсуевы, широко известные по советскому кинофильму Приключения Электроника, попали в базу Миротворца. Об этом свидетельствуют их анкеты на сайте.

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Как сообщается на сайте, в немилость близнецы попали за “сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях“.

Анкеты братьев Торсуевых в базе Миротворца
Анкеты братьев Торсуевых в базе Миротворца
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Как пишет сайт, Торсуевы неоднократно участвовали в различных мероприятиях на оккупированных территориях и даже получали за это награды.

Также Торсуевых обвиняют в том, что они контактировали с боевиками, в частности – с Владимиром Тимофеевым (позывной Бабай). Тимофеев был арестован в 2016 году за убийства и изнасилования. На сайте присутствует фотография близнецов Торсуевых с боевиком.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в базу Миротворца попал российский актер и комик, участник КВН Арарат Кещян за то, что незаконно приехал в оккупированный Крым.

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Теги: Украина, Миротворец, актеры, Торсуевы, боевики
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