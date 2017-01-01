Актеры из "Приключений Электроника" попали в базу Миротворца

Братья Торсуевы незаконно принимали участие в пропагандистских мероприятиях в самопровозглашенных республиках, а также уличены в контактах с боевиками.

Электроника и Сыроежкина больше не пустят в Украину ridus.ru

Братья Юрий и Владимир Торсуевы, широко известные по советскому кинофильму Приключения Электроника, попали в базу Миротворца. Об этом свидетельствуют их анкеты на сайте.

Читай также: Актер Ярмольник попал в базу Миротворца

Как сообщается на сайте, в немилость близнецы попали за “сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях“.

Анкеты братьев Торсуевых в базе Миротворца скриншот

Как пишет сайт, Торсуевы неоднократно участвовали в различных мероприятиях на оккупированных территориях и даже получали за это награды.

Также Торсуевых обвиняют в том, что они контактировали с боевиками, в частности – с Владимиром Тимофеевым (позывной Бабай). Тимофеев был арестован в 2016 году за убийства и изнасилования. На сайте присутствует фотография близнецов Торсуевых с боевиком.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в базу Миротворца попал российский актер и комик, участник КВН Арарат Кещян за то, что незаконно приехал в оккупированный Крым.