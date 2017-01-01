Под Киевом сожгли авто Укрпочты: украли пенсии

Грабители были вооружены.

Похитили около 200 тысяч гривен kv.npu.gov.ua

Вблизи села Острая Могила Ставищенского района Киевской области 10 апреля неизвестные ограбили и сожгли автомобиль Укрпочты, который перевозил деньги для выплаты пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

“Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи Укрпочты и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленники сначала подрезали автомобиль служащих, а затем, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тысяч гривен. После этого грабители подожгли один из своих автомобилей и скрылись. Также огнем было уничтожено авто пострадавших.

На территории области введен оперативный план-перехват Сирена. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Напомним, 4 апреля на границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую “крышевала“ полиция.