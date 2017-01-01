На Закарпатье перевернулся квадроцикл: 4 пострадавших

В ДТП пострадала вся компания - водитель вез трех женщин.

В районе населенного пункта Терново в Тячевском районе Закарпатской области 9 апреля, около 19:00 произошло ДТП с квадроциклом, в котором пострадало четверо местных жителей - мужчина и три его знакомых

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Полицейским поступило сообщение от медиков центральной районной больницы о том, что к ним были доставлены четверо местных жителей с травмами разной степени тяжести.

На месте полицейские установили, что четыре человека двигаясь по грунтовой дороге в горной местности упали с квадроцикла.

За рулем квадроцикла марки Bombardier находился мужчина в возрасте 34 года, его пассажирами были три женщины в возрасте 45, 35 и 33 года. Все пострадавшие - жители села Терново.

В полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП. По делу ведется расследование.

Напомним, в ноябре 2017 под Черновцами у местного жителя нашли 25 украденных в ЕС байков.