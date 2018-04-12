В Украине объявили штормовое предупреждение

В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются грозы, возможны порывы ветра.

На западе Украины в четверг, 12 апреля, ожидается ухудшение погоды.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются грозы.

Кроме этого, местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в страну придет атмосферный фронт. Главным его эффектом станет снижение температуры от летних значений до весенних.