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В Украине объявили штормовое предупреждение

Комментариев: 1
В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются грозы, возможны порывы ветра.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в четверг, 12 апреля, ожидается ухудшение погоды.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются грозы.

Кроме этого, местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в страну придет атмосферный фронт. Главным его эффектом станет снижение температуры от летних значений до весенних.

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Теги: шторм, Гроза, непогода, штормовое предупреждение, ГСЧС
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Комментариев (1)
chernij999    12.04.2018, 12:38
Оценка:  0
chernij999
Только бы не снег снова))
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