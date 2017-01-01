В Прикарпатье водитель сбил двух полицейских

Полиция при задержании открыла огонь из табельного оружия.

В селе Старый Лисец Тисменицкого района Ивано-Франковской области пьяный водитель Opel Vectra с номерными знаками польской регистрации нарушил правила дорожного движения и затем сбил двух полицейских, протаранив их машину. Он сбежал, несмотря на то, что полиция применила оружие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером.

Чтобы остановить нарушителя работники полиции подали сигнал и включили красные мигалки. Но водитель автомобиля эти и другие требования правоохранителей проигнорировал.

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Впоследствии работникам полиции все же удалось остановить нарушителя. Когда к нему подошел один из инспекторов и попросил выключить двигатель и заглушить мотор, то начал движение автомобилем задним ходом, пытаясь скрыться с места происшествия. Нарушитель наехал на двух правоохранителей, причинив им телесные повреждения, а также протаранил служебный автомобиль.

Один из полицейских пытался выстрелами остановить мужчину, однако тому удалось скрыться. Его автомобиль впоследствии нашли брошенным в лесу. В полиции отметили, что личность нарушителя установлена. Его объявили в розыск.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа (ч.2. ст. 342 УК Украины).

Ранее сообщалось, 4 апреля в Черновцах напали на полицейскую, оформлявшую ДТП.