Возле Измаила в Дунае всплыла уже четвертая боевая мина
Читай также: В Коралловом море найден затонувший в 1942 авианосец США
На украинском участке Дуная вследствие паводка всплыла уже четвертая с начала месяца морская якорная мина первой половины XX века.
Об этом сообщает местное издание Думская.
“Как сообщили в измаильском погранотряде, снаряд обнаружили на 107-м километре Дуная, у острова Репида. Уничтожить его планируют завтра: для этого в Измаил выехала группа взрывотехников из Одессы“, - говорится в сообщении.
Количество всплывших боеприпасов, их состояние и частота появления натолкнули специалистов на мысль, что где-то неподалеку может находится затонувшая баржа с минами (старожилы говорят, что была такая).
Читай также: В Одесской области паводок угрожает 100 тысячам жителей
“За прошедшие годы корпус судна прогнил, и смертоносный груз начал всплывать на поверхность. Сейчас все экстренные службы ломают голову над тем, что делать дальше. Возможно, совместно с румынами придется прочесывать дно реки и искать баржу. К слову, у наших структур технических средств для подобного поиска нет“, - отмечает местное издание.
Как сообщалось 5 апреля, специалисты выяснили, что это французские якорные боеприпасы производства компании Sautter Harle, предназначенные для поражения надводных и подводных кораблей, они были на вооружении у румынской армии.
Известно, что такие боеприпасы начали производить во время Первой мировой войны, а потом передавали союзникам Франции, в том числе королевской Румынии. Конкретно эти мины, скорее всего, были выпущены в воду румынами или в 1940-1941, или в 1944 году.