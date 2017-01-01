Возле Измаила в Дунае всплыла уже четвертая боевая мина

Вес каждого франко-румынского боеприпаса начала ХХ века около полутонны - подозревают, что они могут быть с затонувшей баржи.

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На украинском участке Дуная вследствие паводка всплыла уже четвертая с начала месяца морская якорная мина первой половины XX века.

Об этом сообщает местное издание Думская.

“Как сообщили в измаильском погранотряде, снаряд обнаружили на 107-м километре Дуная, у острова Репида. Уничтожить его планируют завтра: для этого в Измаил выехала группа взрывотехников из Одессы“, - говорится в сообщении.

Количество всплывших боеприпасов, их состояние и частота появления натолкнули специалистов на мысль, что где-то неподалеку может находится затонувшая баржа с минами (старожилы говорят, что была такая).

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“За прошедшие годы корпус судна прогнил, и смертоносный груз начал всплывать на поверхность. Сейчас все экстренные службы ломают голову над тем, что делать дальше. Возможно, совместно с румынами придется прочесывать дно реки и искать баржу. К слову, у наших структур технических средств для подобного поиска нет“, - отмечает местное издание.

Уничтожить обнаруженный снаряд планируют 13 апреля dumskaya.net

Как сообщалось 5 апреля, специалисты выяснили, что это французские якорные боеприпасы производства компании Sautter Harle, предназначенные для поражения надводных и подводных кораблей, они были на вооружении у румынской армии.

Известно, что такие боеприпасы начали производить во время Первой мировой войны, а потом передавали союзникам Франции, в том числе королевской Румынии. Конкретно эти мины, скорее всего, были выпущены в воду румынами или в 1940-1941, или в 1944 году.

