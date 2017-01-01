Серьезное ДТП на Одесской трассе: погиб ребенок

За рулем была женщина. Она практически не пострадала, от госпитализации отказалась.

В ДТП пострадали пассажиры, один из которых погиб facebook.com/gunp.odessa

В воскресенье, 15 апреля, на трассе Киев - Одесса в районе села Старые Маяки (Одесская область) произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Судя по повреждения авто и отбойника, скорость была немаленькой facebook.com/gunp.odessa

Читай также: Кровавое ДТП в России: погибли 7 человек и ребенок

Трагедия произошла утром, около девяти часов. Женщина за рулем Renault Logan врезалась в отбойник. Сама она особо не пострадала (от госпитализации), а вот пассажирам не повезло. Мальчик 2007 года рождения погиб, женщину и двух мужчин доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного автокатастрофы выясняются.