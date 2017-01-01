Серьезное ДТП на Одесской трассе: погиб ребенок
За рулем была женщина. Она практически не пострадала, от госпитализации отказалась.
В воскресенье, 15 апреля, на трассе Киев - Одесса в районе села Старые Маяки (Одесская область) произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
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Трагедия произошла утром, около девяти часов. Женщина за рулем Renault Logan врезалась в отбойник. Сама она особо не пострадала (от госпитализации), а вот пассажирам не повезло. Мальчик 2007 года рождения погиб, женщину и двух мужчин доставили в больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного автокатастрофы выясняются.