Кровавое ДТП в России: погибли 7 человек и ребенок

Переполненный микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В пятницу, 13 апреля, в Вологодской области РФ заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком. Это произошло неподалеку от деревни Царево. Авария унесла жизни семи человек, сообщает Telegram-канал Mash. Среди погибших – маленький ребенок. Канал отмечает, что количество жертв может увеличиться.

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Еще несколько человек получили травмы. Трое пострадавших госпитализированы в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Напомним, в этот же день в Болгарии перевернулся автобус. 10 человек погибло.

А в Херсонской области грузовик смял микроавтобус. Водители остались живы, медицинская помощь им не понадобилась, но пассажир микроавтобуса погиб - его тело пришлось доставать из-под обломков.

Также напомним, что в пятницу, 13 апреля, В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля ГСЧС. Машина перевернулась, когда ехала тушить пожар, вспыхнувший в ресторане “Песок“ на берегу моря. Спасателей подрезал автомобиль Infiniti. Водителя автомобиля ГСЧС госпитализировали.