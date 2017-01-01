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Кровавое ДТП в России: погибли 7 человек и ребенок

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Переполненный микроавтобус столкнулся с грузовиком.
Cемь человек погибло, трое госпитализированы
Cемь человек погибло, трое госпитализированы
depositphotos.com

В пятницу, 13 апреля, в Вологодской области РФ заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком. Это произошло неподалеку от деревни Царево. Авария унесла жизни семи человек, сообщает Telegram-канал Mash. Среди погибших – маленький ребенок.  Канал отмечает, что количество жертв может увеличиться.

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Еще несколько человек получили травмы. Трое пострадавших госпитализированы в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Напомним, в этот же день в Болгарии перевернулся автобус. 10 человек погибло.
А в Херсонской области грузовик смял микроавтобус. Водители остались живы, медицинская помощь им не понадобилась, но пассажир микроавтобуса погиб - его тело пришлось доставать из-под обломков. 

Также напомним, что в пятницу, 13 апреля, В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля ГСЧС. Машина перевернулась, когда ехала тушить пожар, вспыхнувший в ресторане “Песок“ на берегу моря. Спасателей подрезал автомобиль Infiniti. Водителя автомобиля ГСЧС госпитализировали. 

 

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Теги: Россия, ДТП, смерть ребенка, погибшие, автомобили
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