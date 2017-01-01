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В Одессе грузовик врезался в маршрутку: 11 пострадавших

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Авария произошла на перекрестке.
От удара оба транспортных средства перевернулись
От удара оба транспортных средства перевернулись
facebook.com/gunp.odessa

Серьезное ДТП произошло в Одессе в понедельник утром на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Как уточняется, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Mercedes, который направлялся по ул. Корнюшина.

В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек. Как уточняет местное издание Думская, среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
facebook.com/gunp.odessa

Напомним, в пятницу, 13 апреля, в Вологодской области РФ заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком. 

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Теги: ДТП, маршрутка. грузовик, авария, Одесса
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