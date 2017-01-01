В Одессе грузовик врезался в маршрутку: 11 пострадавших

Авария произошла на перекрестке.

От удара оба транспортных средства перевернулись facebook.com/gunp.odessa

Серьезное ДТП произошло в Одессе в понедельник утром на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: Во Львовской области пассажиры маршрутки получили химические ожоги

Как уточняется, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Mercedes, который направлялся по ул. Корнюшина.

В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек. Как уточняет местное издание Думская, среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия facebook.com/gunp.odessa

Напомним, в пятницу, 13 апреля, в Вологодской области РФ заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком.