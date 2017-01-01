В Одессе грузовик врезался в маршрутку: 11 пострадавших
Серьезное ДТП произошло в Одессе в понедельник утром на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Читай также: Во Львовской области пассажиры маршрутки получили химические ожоги
Как уточняется, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Mercedes, который направлялся по ул. Корнюшина.
В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек. Как уточняет местное издание Думская, среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.
Напомним, в пятницу, 13 апреля, в Вологодской области РФ заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком.