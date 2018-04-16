Захарченко: между ЛНР и ДНР "границы" отменяем, "таможню" сносим

"Вице-премьер" ДНР по кличке Ташкент уточнил, по каким категориям продукции снимаются пошлины.

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Главарь пророссийских наемников так называемой ДНР Александр Захарченко распорядился отменить “таможенные пошлины“ между оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в ходе совещания с называющими себя заместителями “председателя совета министров“, передает Остров, со ссылкой на ресурсы боевиков.

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“Во время встречи с “главой“ ЛНР мы обсуждали вопрос о возможности снятия всех таможенных ограничений между “республиками“. Даю вам поручение сегодня собрать президиум “совета министров“ ДНР, чтобы решить вопрос о снятии таможенных пошлин согласно нашему законодательству. На сегодняшний день многие разночтения в законодательной базе ЛНР и ДНР уже убраны“, - заявил главарь террористов.

“С сегодняшнего дня согласно “зеленой карте“, которая была подписана мной и “главой“ ЛНР, пусть наши предприниматели и население ездят на территорию ЛНР и не платят никаких налогов и сборов“, - заявил Захарченко.

В свою очередь, “вице-премьер“ ДНР по кличке Ташкент уточнил, что пошлины снимаются только для продукции, произведенной “республиками“ специально друг для друга.

Также ранее 4 апреля ЛНР заявила об отмене “таможенной границы“ с ДНР.

Как сообщалось в январе, в так называемых ЛДНР заявили о создании “таможенного союза“.