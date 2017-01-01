В Бродах мотоциклист влетел в толпу людей

Мотоциклист не справился с управлением, в результате чего пострадали 6 человек.

Во Львовской области в Бродах мотоцикл Honda на полной скорости влетел в толпу людей.

Мотоциклист не справился с управлением, в результате чего пострадали 6 человек, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

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После аварии были госпитализирован и сам мотоциклист, пешеход с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени. А также 14-летняя велосипедистка с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома.

Среди пострадавших также двое детей и женщину, которые после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook опубликовал видео момента наезда.

Во Львовской области мотоциклист врезался в толпу 0:00 / 00:16

Напомним, 13 апреля в Киевской области на Обуховской трассе сотрудник полиции на чужом мотоцикле протаранил несколько автомобилей.