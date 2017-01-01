В детсад под Полтавой вызвали ГСЧС: завелись змеи

Желтобрюхий полоз является самой крупной в Европе змеей.

Этот вид обитает в степи, но из-за изменения климата, поселился и в лесостепной зоне pryingul.inf.ua

В селе Лукомье Оржицкого района Полтавской области в раздевалке детского сада нашли желтобрюхого полоза. Руководство сразу вызвало спасателей ГСЧС.

Об этом сообщает Kolo.news.

Этот вид змей считается самым большим в Европе, он яляется не ядовитым, но кусает очень больно.

Об опасной находке работники детсада сразу сообщили также директору школы, поскольку дошкольное учебное заведение и школа находятся в одном здании. Сейчас в детском саду действует одна группа — 15 детей разного возраста.

К счастью, от змеи никто не пострадал. Но спасатели ГСЧС не стали убивать пресмыкающееся, поскольку вид занесен в Красную книгу Украины.

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“Убивать их нельзя. А отловить, утверждают в селе Лукомье — не реально, так как их очень много. Змеи сползаются в село в конце сентября на зимовку: живут в заброшенных домах, в сараях, погребах, подвалах, поселились и в доме культуры. Сейчас время, когда змеи проснулись, у них брачный период, потом, говорят местные жители, они ползут в лес, на болота, а осенью снова возвращаются“, - отмечает местное издание.

В отделе образования Оржицкой райгосадминистрации сад рекомендовали закрыть на карантин. Однако родители детей, утверждает Наталья Стасенко, начальница отдела образования, выступили против закрытия заведения.

Как выход из ситуации руководство предложило еще раз сделать генеральную уборку на территории заведения и замазать все щели в самом здании.

Как сообщалось в конце марта, в США родилась двухголовая змея с двумя сердцами.