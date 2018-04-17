Вакарчука в президенты продвигают олигархи с кремлевскими наставниками - блогер

Дикий заметил, что впервые о проекте "Вакарчук – президент" как о чем-то серьезное, а не как анекдот, он услышал больше года назад от одного из российских дипломатов.

Певца Святослава Вакарчука готовят на президентские выборы украинские олигархи вместе с кремлевскими наставниками.

Такое мнение высказал известный блогер, экс-доброволец “Айдара» Евгений Дикий в публикации на сайте Обозреватель.

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“Меня совершенно не интересуют личные качества Святослава Вакарчука. Когда речь идет о возможном президента моей страны, меня в первую очередь интересуют деньги: кто инвестировал в проект, и какие “обязы“ перед спонсорами должен будет отрабатывать новый “мессия“? Проект “певческого Макрона“ финансируется Виктором Пинчуком и российским Альфа-Банком“, - убеждает публицист.

Дикий заметил, что впервые о проекте “Вакарчук – президент“ как о чем-то серьезное, а не как анекдот, он услышал больше года назад от одного из российских дипломатов. “Да, вот именно этот “птенец гнезда Лаврова“ впервые озвучил мне тезис о Вакарчука как о “президенте примирения“, - отметил он.

“Ну вот представь, выбирают его президентом, и он говорит: я, украинский президент, хочу приехать в украинский город Донецк и говорить напрямую со своими избирателями; и с ним там будут говорить - на нем нет крови, он ничем себя не запятнал“, - передал блогер слова российского дипломата.

Автор публикации также считает, с точки зрения Кремля Вакарчук действительно ничем не “запятнан“.

“Он не только не брал в руки оружие, например звезда мировой оперы покойный герой ДУК Василий Слепыш, но даже не пел для бойцов на фронте, как десятки украинских артистов, не собирал средства на армию ... Только спел о “нетвою войну“- как и не прямая трансляция вражеских тезисов, так, “высокая художественная рефлексия“, но кому надо поймут ... “Кто надо“ поняли правильно, и теперь инвестируют российские деньги в “певческого Макрона“, - объясняет свое видение Евгений Дикий.

Блогер также провел параллели с избранием Петра Порошенко на пост президента в 2014 году.

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Он считает, что в разгар революции Достоинства кукловоды также подсунули украинцам “мессию“ в лице Порошенко: “Сценарий сработал, мы купились по полной. Но всякие сладости имеют свой срок действия, срок годности “конфет от Рошен“ явно подходит к концу, и те же сценаристы готовят нам нового “мессию“.

В связи с этим Дикий задается вопросом, действительно ли украинцы такие глупые, чтобы второй раз дать возможность собой манипулировать: “Опять проглотим точно такую наживку, только в несколько иной, “Стэнфордский“, конфетной обертке?“.