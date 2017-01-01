Новые правила прописки: в Украине переписывают систему регистрации

Три месяца на регистрацию новорожденных, месяц на смену места прописки, проверка на дому - украинцев вскоре ждут изменения в правилах прописки.

С 1 января 2020 года, в случае успешного голосования в Раде, могут вступить в силу новые правила прописки по месту проживания. Офис реформ административных услуг обнародовал соответствующий проект закона О свободе передвижения и свободном выборе места проживания. Об этом в среду, 18 апреля, сообщило издание Вести.

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Согласно новым правилам, будут внесены изменения в систему регистрации места проживания украинцев. Если украинец захочет выписаться с определенной жилплощади – ему дадут месяц для постановки на новое место регистрации. Раньше для этого давалось только 10 дней. Владельцам новых ID-карт документ менять не придется — все данные внесут в электронный чип. А вот обладателям паспортов старого образца нужно будет проштамповаться.

На регистрацию новорожденных дадут три месяца. По истечению этого срока, ребенка автоматически зарегистрируют по месту прописки матери.

Тем, кто проживает в нескольких местах одновременно, будет необходимо зарегистрировать только одно место жительства – на выбор.

“В некоторых ситуациях (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания. Сделать это можно будет онлайн благодаря созданию единой информационной системы“, — сообщил изданию младший юрист Eterna Law Филипп Тараненко.

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Чтобы избежать внесения ложных данных о себе или детях, органы регистрации смогут приостановить или аннулировать процесс регистрации. Если возникнет подозрение в недостоверности предоставленных гражданином данных, служба сможет направить инспектора на дом для проверки. Проверке в основном будут подлежать те, кто слишком часто менял место регистрации (трижды в год), если ребенок зарегистрирован без родителей или опекунов, если есть подозрения о проживании на одной жилплощади трех и более семей.

О проверке уведомят за 15 суток до ее начала. По результатам проверки будет составлен акт, может вестись видеорегистрация. Если Если после проверки данных выявят несоответствие — регистрацию остановят, а заявителя оштрафуют. За подачу недостоверных сведений о регистрации места жительства придется заплатить от 1700 грн до 3400 грн.

Адвокат АО Артиус Ксения Железняк считает такой подход вмешательством в личную жизнь граждан.

“Декларативный принцип регистрации имеет очень тонкую грань между быстрыми и легкими условиями такой регистрации, а также тотальным контролем государства за своими гражданами и различными злоупотреблениями. Порядок внедрения таких механизмов может вызвать особое вмешательство органов регистрации в личную жизнь граждан“, – заявила юрист.

Напомним, в начале марта в Министерстве образования заявили, что принимать в школы будут по прописке. Первоочередное право на зачисление будут иметь дети, которые проживают на территории, закрепленной за школой.