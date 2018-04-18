Появилось видео, как ракета Ольха поражает цель
Конструкторское бюро Луч впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса Ольха украинского производства. Видео опубликовано на странице КБ в Facebook .
Кадры подлета боеприпаса к земной поверхности под прямым углом, его попадания и последующего взрыва можно увидеть, начиная с 38-й секунды записи.
До этого в Сети публиковались только ролики запуска ракеты, а также фото последствий попадания.
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Ранее в апреле 2018 года в Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса Ольха, в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.
В феврале 2018-го секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил , что н овые боеприпасы к Ольхе запустят в серийное производство после того, как на госиспытаниях будет подтверждена их эффективность.
Очень неплохой результат для РСЗО с такой дальностью.
И радует, что это уже полностью замкнутый цикл производства в Украине.