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Появилось видео, как ракета Ольха поражает цель

Комментариев: 1
До этого публиковались только ролики запуска боеприпаса, а также фото последствий взрыва. Теперь КБ Луч показало само попадание .
Ольха поразила мишень
Ольха поразила мишень
скриншот

Конструкторское бюро Луч впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса Ольха украинского производства. Видео опубликовано на странице КБ в Facebook .

Кадры подлета боеприпаса к земной поверхности под прямым углом, его попадания и последующего взрыва можно увидеть, начиная с 38-й секунды записи.

ак ракета Ольхи поражает цель
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До этого в Сети публиковались только ролики запуска ракеты, а также фото последствий попадания.

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Ранее в апреле 2018 года в Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса Ольха, в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.

В феврале 2018-го секретарь СНБО  Александр Турчинов   сообщил , что н овые боеприпасы к Ольхе запустят в серийное производство после того, как на госиспытаниях будет подтверждена их эффективность.

 

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Теги: Ольха, ракеты, ракетный комплекс, испытания
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Комментариев (1)
para-trooper    18.04.2018, 16:48
Оценка:  +1
para-trooper
Судя по видео, в этой плоскости ракета легла всего примерно в половине длины ее корпуса от цели и полностью ее уничтожила.
Очень неплохой результат для РСЗО с такой дальностью.
И радует, что это уже полностью замкнутый цикл производства в Украине.
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