Появилось видео, как ракета Ольха поражает цель

До этого публиковались только ролики запуска боеприпаса, а также фото последствий взрыва. Теперь КБ Луч показало само попадание .

Конструкторское бюро Луч впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса Ольха украинского производства. Видео опубликовано на странице КБ в Facebook .

Кадры подлета боеприпаса к земной поверхности под прямым углом, его попадания и последующего взрыва можно увидеть, начиная с 38-й секунды записи.

ак ракета Ольхи поражает цель 0:00 / 00:56

До этого в Сети публиковались только ролики запуска ракеты, а также фото последствий попадания.

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Ранее в апреле 2018 года в Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса Ольха, в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.

В феврале 2018-го секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил , что н овые боеприпасы к Ольхе запустят в серийное производство после того, как на госиспытаниях будет подтверждена их эффективность.