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Подросток залез на электроопору ради селфи и получил удар током

Комментариев: 2
Парень после удара током упал с высоты, у него обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза.
Подросток упал с высоты в 10 метров
Подросток упал с высоты в 10 метров
ZN.UA

В Житомирской области врачи борются за жизнь 13-летнего подростка, который получил удар током и упал с 10 метров. Об этом сообщает ТСН в четверг, 19 апреля.

“Подросток, щеголяя перед девушкой, залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы сделать селфи. Парня ударило током, и он полетел вниз. Все происходило на глазах одноклассников“, – говорится в сообщении.

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У подростка обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза. В школе, где он учится сейчас собирают деньги на лечение.

Ранее сообщалось, что в Одессе 11-летняя девочка получила удар током на крыше товарного поезда

 

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Теги: дети, Житомирская область, несчастный случай, удар током, селфи
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    19.04.2018, 13:50
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то понят,
Если понят, то не так.
Глод    19.04.2018, 13:07
Оценка:  +3
Глод
Если бы он читал новости на этом сайте, то знал бы к чему приводят попытки сделать селфи вблизи источников высокого напряжения.
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