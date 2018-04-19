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На Закарпатье люди блокируют трассу: требуют ареста 14-летнего убийцы

Комментариев: 2
Местные жители чуть не устроили самосуд подростку-убийце, который находясь под арестом свободно разгуливал по селу.
Протестующие блокировали трассу, требуя задержания подростка
Протестующие блокировали трассу, требуя задержания подростка
zakarpattya.net.ua

В селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области около 500 человек заблокировали движение транспорта по трассе международного значения Мукачево-Рахов-Рогатин. Протестующие люди требуют задержания 14-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 15-летнего сверстника. Местные жители обвиняют полицию в попытке “замять“ дело.

Об этом сообщает Закарпаття онлайн.

В селе Нижняя Апша 14 марта произошло жестокое убийство - в результате ссоры девятиклассников один из них зарезал своего ровесника. Убийца нанес жертве многочисленные ножевые ранения.

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“14 марта, в полицию поступило сообщение об умышленном убийстве. Правоохранители  установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте“, – сообщала 15 марта полиция Закарпатья.

На месте убийства все было залито кровью
На месте убийства все было залито кровью
zk.npu.gov.ua

На время следствия суд поместил подростка под домашний арест, однако подозреваемый не выполнял решения суда и свободно гулял по селу. Это и стало причиной массовых волнений. На место беспорядков прибыл начальник Управления Нацполиции Закарпатской области Роман Стефанищин. В его присутствие полицейские увезли подозреваемого в отделение, чтобы избежать самосуда толпы.

В Нижний Апше люди устроили бунт-1
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В Нижний Апше люди устроили бунт-2
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В Нижний Апше люди устроили бунт-3
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Как сообщалось 13 марта, в Павлограде школьник устроил резню в доме соседей - одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его беременную жену и убил их 4-летнего ребенка. 

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Теги: Закарпатье, подросток, убийство, бунт, протест, самосуд
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Комментариев (2)
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zveroboy111    19.04.2018, 10:44
Оценка:  +1
zveroboy111
А де ж батьки тої мерзоти?
krolikoff_net    19.04.2018, 10:43
Оценка:  +1
krolikoff_net
Судить уродца судом Линча . На местный суд надежды нет .
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