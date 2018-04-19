На Закарпатье люди блокируют трассу: требуют ареста 14-летнего убийцы

Местные жители чуть не устроили самосуд подростку-убийце, который находясь под арестом свободно разгуливал по селу.

В селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области около 500 человек заблокировали движение транспорта по трассе международного значения Мукачево-Рахов-Рогатин. Протестующие люди требуют задержания 14-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 15-летнего сверстника. Местные жители обвиняют полицию в попытке “замять“ дело.

Об этом сообщает Закарпаття онлайн.

В селе Нижняя Апша 14 марта произошло жестокое убийство - в результате ссоры девятиклассников один из них зарезал своего ровесника. Убийца нанес жертве многочисленные ножевые ранения.

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“14 марта, в полицию поступило сообщение об умышленном убийстве. Правоохранители установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте“, – сообщала 15 марта полиция Закарпатья.

На месте убийства все было залито кровью zk.npu.gov.ua

На время следствия суд поместил подростка под домашний арест, однако подозреваемый не выполнял решения суда и свободно гулял по селу. Это и стало причиной массовых волнений. На место беспорядков прибыл начальник Управления Нацполиции Закарпатской области Роман Стефанищин. В его присутствие полицейские увезли подозреваемого в отделение, чтобы избежать самосуда толпы.

В Нижний Апше люди устроили бунт-1 0:00 / 00:33

В Нижний Апше люди устроили бунт-2 0:00 / 00:12

В Нижний Апше люди устроили бунт-3 0:00 / 02:29

Как сообщалось 13 марта, в Павлограде школьник устроил резню в доме соседей - одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его беременную жену и убил их 4-летнего ребенка.