Порошенко забыл фамилию погибшего бойца АТО

У Порошенко возник конфуз во время выступления во Львовской области, когда он говорил о гибели бойца 24-й бригады.

Во время выступления во Львовской области президент Петр Порошенко почтил память погибшего в АТО львовянина - бойца 24-й отдельной механизированной бригады Михаила Шозды. Однако глава государства не смог вспомнить фамилию сержанта, потому прервал речь и пошел за подсказкой к своим помощникам. Видео выступления опубликована в Facebook главы государства в пятницу, 20 апреля.

“Нужно беречь жизнь, потому что, к сожалению, мы теряем украинских героев. Во вторник (17 апреля) героический воин, которому было 50 лет, из “железной“ 24-й бригады Михаил... Шоздак был убит российско-оккупационными войсками выстрелом снайпера, защищая украинскую землю“, – сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Украина должна развивать сотрудничество с нашими партнерами, укреплять нашу армию, давать новое оборудование.

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“Сегодня пошли первые антиснайперские комплексы, которые очень современные, очень дальнобойные. Как только они узнали, что в тех районах - около Авдеевки, Широкино - размещаются эти комплексы, сразу же интенсивность снайперского огня была значительно меньше“, - рассказал президент Украины.

Он пообещал не экономить на оснащении солдат ВСУ и напомнил, что несколько дней назад авторитетное международное издание поставило украинскую армию в 30-ку лучших вооруженных сил мира.

Речь Порошенко 20 апреля 2018 года 0:00 / 11:40

В то же время Порошенко подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства включает не только закупку вооружения, но и строительство комфортных условий проживания для военных. Завершены тендеры на строительство 77 общежитий, их уже строят. Президент отметил, что военные жили в палатках и в лагерях, а сегодня они размещаются в комфортных комнатах, рассчитанных на 5 контрактников.

“Я сам служил в армии, у меня была комната на 120 человек. И это называлась тогда казарма. И посмотрите, как сейчас кардинально меняется государство“, - сказал он.

Ранее сообщалось, что группа офицеров ВМСУ, вышедших в 2014 году из аннексированного Крыма, обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой решить квартирный вопрос.