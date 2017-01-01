Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США прошел тренинг SWAT и украинского спецназа

Комментариев: 0
В Хьюстоне прошел совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских КОРД. Такие учения будут продолжаться в Америке и Украине, заявил Арсен Аваков.
Совместный тренинг SWAT и украинского КОРДа в Хьюстоне
Совместный тренинг SWAT и украинского КОРДа в Хьюстоне
twitter.com/AvakovArsen

В США в полицейской академии Хьюстона прошли совместные тренинги украинских правоохранителей и спецназа американской полиции SWAT.

Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в своем Twitter.

“Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне“, - написал министр, опубликовав в микроблоге соответствующие фото занятий.

Аваков с американскими бойцами SWAT
Аваков с американскими бойцами SWAT
twitter.com/AvakovArsen

twitter.com/AvakovArsen
twitter.com/AvakovArsen

Смотри также: КОРД взял штурмом дом мужчины, устроившего перестрелку

Глава МВД, находящийся с рабочим визитом в США, также сообщил о продлении совместных тренингов в Америке и Украине.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, МВД, учения, тренинги, спецназ, тренинг, МВД Украины, Аваков, Арсен Аваков, американский спецназ, КОРД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь