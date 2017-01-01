В США прошел тренинг SWAT и украинского спецназа

В Хьюстоне прошел совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских КОРД. Такие учения будут продолжаться в Америке и Украине, заявил Арсен Аваков.

Совместный тренинг SWAT и украинского КОРДа в Хьюстоне twitter.com/AvakovArsen

В США в полицейской академии Хьюстона прошли совместные тренинги украинских правоохранителей и спецназа американской полиции SWAT.

Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в своем Twitter.

“Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне“, - написал министр, опубликовав в микроблоге соответствующие фото занятий.

Аваков с американскими бойцами SWAT twitter.com/AvakovArsen

Смотри также: КОРД взял штурмом дом мужчины, устроившего перестрелку

Глава МВД, находящийся с рабочим визитом в США, также сообщил о продлении совместных тренингов в Америке и Украине.