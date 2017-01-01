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В Кировоградской области загорелся тепловоз

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Причину пожара на тепловозе выясняют специалисты.
В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
dsns.gov.ua

В субботу, 21 апреля, в Кировоградской области загорелся дизельный тепловоз. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Информацию о возгорании спасатели получили в 7:26. Пожар начался в электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
dsns.gov.ua
В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
dsns.gov.ua

В результате инцидента погибших и травмированных нет.

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Силами спасателей в 08:25 пожар был ликвидирован. Задержки в движении поездов не было, сейчас тепловоз находится на отдельном пути.

Причину пожара на тепловозе выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на дороге загорелось такси.

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Теги: поезд, пожар, тепловоз, Кировоградская область
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