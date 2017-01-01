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В ОБСЕ уточнили сроки затопления "ядерной" шахты

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На шахте Юнком уберут все оставшиеся насосы. Последствия затопления выработок грозят непредсказуемыми последствиями для экологии Донбасса.
Миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком
Миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком
gorlovka-news.su

Затопление радиоактивной шахты Юнком на неподконтрольной части Донецкой области может начаться уже в апреле. Руководство сепаратистов распорядились убрать все насосы для отлива воды.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссии (ССМ) ОБСЕ в отчете за 19 апреля.

Отмечается, что наблюдатели уточнили информацию о запланированном затоплении шахты Юнком в поселке Бунге, который находится в 43 км к северо-востоку от Донецка. При этом сотрудники шахты выразили членам патруля свою обеспокоенность относительно рисков, связанных с затоплением шахты.

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"По их утверждениям, четыре насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, убрали примерно три недели назад. Они сообщили, что им приказали отключить и убрать оставшиеся насосы до конца месяца. Наблюдателям не удалось подтвердить, что насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований", – говорится в отчете.

Напомним, 16 сентября 1979 года на шахте Юнком провели подземный ядерный взрыв. С его помощью планировали снизить напряжения в горном массиве, что, в конечном счете, должно было повысить безопасность отработки угольных пластов. В шахте был подорван ядерный заряд мощностью, эквивалентной 300 тонн тротила.

В 2002 году как неперспективная шахта Юнком была закрыта и теперь представляет собой экологическую угрозу в случае затопления подземными водами.

 

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Теги: радиация, донбасс, ОБСЕ, экологическая катастрофа, шахта, ядерные захоронения, Миссия ОБСЕ на Донбассе, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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