В ОБСЕ уточнили сроки затопления "ядерной" шахты

На шахте Юнком уберут все оставшиеся насосы. Последствия затопления выработок грозят непредсказуемыми последствиями для экологии Донбасса.

Затопление радиоактивной шахты Юнком на неподконтрольной части Донецкой области может начаться уже в апреле. Руководство сепаратистов распорядились убрать все насосы для отлива воды.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссии (ССМ) ОБСЕ в отчете за 19 апреля.

Отмечается, что наблюдатели уточнили информацию о запланированном затоплении шахты Юнком в поселке Бунге, который находится в 43 км к северо-востоку от Донецка. При этом сотрудники шахты выразили членам патруля свою обеспокоенность относительно рисков, связанных с затоплением шахты.

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"По их утверждениям, четыре насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, убрали примерно три недели назад. Они сообщили, что им приказали отключить и убрать оставшиеся насосы до конца месяца. Наблюдателям не удалось подтвердить, что насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований", – говорится в отчете.

Напомним, 16 сентября 1979 года на шахте Юнком провели подземный ядерный взрыв. С его помощью планировали снизить напряжения в горном массиве, что, в конечном счете, должно было повысить безопасность отработки угольных пластов. В шахте был подорван ядерный заряд мощностью, эквивалентной 300 тонн тротила.

В 2002 году как неперспективная шахта Юнком была закрыта и теперь представляет собой экологическую угрозу в случае затопления подземными водами.