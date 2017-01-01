В Польше в лесу нашли тело участника АТО

Участник АТО и волонтер Денис поехал на заработки ради обучения младшей сестры.

В Польше в лесу было найдено тело 23-летнего участника АТО и волонтера Дениса. Об этом стало известно из сообщения в Facebook его друга, Николая Депутата.

“Спасибо, что ты был в моей жизни. Мегапозитивный Дэн. Не хочу верить, что тебя уже нет в живых. Это как страшный сон. Вечная память“, – пишет друг погибшего.

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Также в сообщении говорится, что Денис поехал в соседнюю страну для того, чтобы заработать денег на обучение для своей младшей сестры, которая в этом году заканчивает 11 класс. Семья живет без отца, а теперь лишилась единственного кормильца.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком в реке Ингул нашли мертвым Дениса Кравченко, спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения, которого искали с 4 апреля.

