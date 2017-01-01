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В Черновицкой области массово отравились школьники

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Четверо пострадавших госпитализированы с острым энтероколитом.
Экспертиза продолжается. Выясняется причина массового отравления
Экспертиза продолжается. Выясняется причина массового отравления
depositphotos.com

В селе Окно Черновицкой области произошло массовое отравление. Пострадали 24 ученика разных классов и 6 сотрудников. Об этом сообщает Черновецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины на странице в Facebook.

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Отмечается, что и дети, и взрослые жаловались на тошноту, рвоту, резкую боль в животе, диарею и повышение температуры тела. Четверо из пострадавших пришлось госпитализировать с диагнозом острый энтероколит. Все остальные получили первичную медицинскую помощь, их состояние улучшилось.

В школе проводится эпидемиологическое расследование. Для экспертизы взяты пробы еды, которую давали в столовой в эти сутки, пробы питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке школы. Будут проведены бактериологические, вирусологические и физико-химические исследования в лабораториях.

На данный момент обстоятельства и причины массового отравления выясняются. В школе принимают противоэпидемические и профилактические меры, проводят лабораторные исследования.

Напомним, 12 апреля в Винницкой школе ученик распылил газ: пострадали 6 учеников, около 500 школьников эвакуировали. 

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Теги: Черновцы, школа, массовое отравление, отравление, дети, Черновицкая область
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