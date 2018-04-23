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Задержание доверенного лица Путина: стали известны подробности

Комментариев: 2
На женщину, которая проводила на полуострове сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты вышли благодаря сообщениям в прессе.
Пункт пропуска Чонгар
Пункт пропуска Чонгар
Госпогранслужба Украины

Женщину, которая выступала в качестве доверенного лица в Крыму кандидата в президенты РФ Владимира Путина арестовали когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом.

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Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил начальник управления прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный, сообщает 112 Украина.

Он также рассказал, что украинские силовики вышли на злоумышленницу благодаря информации в СМИ, которая находится в свободном доступе.

“Она (злоумышленница) была установлена еще зимой, когда происходила подготовка к незаконному проведению выборов на территории АР Крым. Я хочу заверить, что доказательств по указанной гражданке Украины по государственной измене есть больше, чем достаточно“, – заявил начальник управления прокуратуры АРК.

Ранее сообщалось, что на административной границе с Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая была “доверенным лицом“ Владимира Путина на недавних выборах президента РФ на полуострове .

Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации “Волонтеры Победы“, организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.

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Теги: Президентские выборы в России, Выборы, Крым, Путин, задержание, госизмена
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Комментариев (2)
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Арсений_Авакян    23.04.2018, 21:13
Оценка:  0
Арсений_Авакян
В российском зоопарке застрелили редкую утку.
ScreamingMad    23.04.2018, 21:06
Оценка:  0
ScreamingMad
И чего она в Украину поехала?
Зачем ей украинский загранпаспорт вообще? Она же за Путина
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