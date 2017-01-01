Полиция выпроводила из Украины вора в законе Тенго Питерского

Это уже не первый раз, когда мужчину по прозвищу Тенго Питерский выгоняют с территории Украины.

Правоохранители карательного розыска столичной полиции получили оперативную информацию, что криминальный авторитет Тенго Питерский, уроженец Грузии, которого они задержали в прошлом году, сменил фамилию и вернулся в Украину, чтобы править криминальным миром. Об этом сообщает сайт национальной полиции Киева.

Тенго соврал, что приехал в Украину лечиться kyiv.npu.gov.ua

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“Короновали“ вора в законе в 2014 году в Санкт-Петербурге.В 2017 году Тенго Питерский был принудительно отправлен обратно в Грузию.

Узнав, что Тенго Питерский вернулся и находится в Днепре, полицейские Киева отправились в город и там задержали вора.

Полиция выдворила из Украины Тенго Питерского 0:00 / 02:00

35-летний мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе – покушение на убийство. Задержанный не стал отрицать, что является вором в законе, однако заявил, что приехал в Украину якобы лечиться.

Полиция устроила преступнику "принудительное путешествие" в Турцию kyiv.npu.gov.ua

Работники киевской полиции принудительно выпроводили Тенго Питерского в Турцию. Решается вопрос о запрете въезда криминального авторитета на территорию Украины сроком на три года.

Напомним, 14 апреля СБУ выдворила из Украины еще одного влиятельного вора в законе грузинского происхождения по прозвищу Ираклий Хуту.