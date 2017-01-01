В Херсоне застрелили известного бизнесмена – СМИ

Неизвестный мужчина вечером 24 апреля застрелил херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. Ранения также получил охранник предпринимателя.

В Днепровском районе Херсона вечером 24 апреля застрелили мужчину, еще один – получил ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В 19:25 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого.

В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу", – заявили в полиции.

Местное издание Мост со ссылкой на источник в полиции сообщает, что убитый – известный в городе бизнесмен Игорь Пащенко, а ранен – его охранник.

По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе ввели полицейский оперативный план Сирена.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".



