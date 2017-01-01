Переключиться на мобильную версию

В Херсоне застрелили известного бизнесмена – СМИ

Комментариев: 0
Неизвестный мужчина вечером 24 апреля застрелил херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. Ранения также получил охранник предпринимателя.
В Херсоне убили известного бизнесмена
В Херсоне убили известного бизнесмена
Пресс-служба Нацполиции
 
В Днепровском районе Херсона вечером 24 апреля застрелили мужчину, еще один – получил ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
 
"В 19:25 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого.
 
В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу", – заявили в полиции.
 
Местное издание Мост со ссылкой на источник в полиции сообщает, что убитый – известный в городе бизнесмен Игорь Пащенко, а ранен – его охранник.
 
По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе ввели полицейский оперативный план Сирена.
 
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". 

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Херсон, полиция, депутат, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь