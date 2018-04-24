Украинская военная техника прибыла на учения в ФРГ

Украинскую военную технику, в частности БТР-80, танки Т-84, доставили на полигон вблизи города Хохенфельс. Танкисты и десантно-штурмовая рота примут участие в учениях Combined Resolve Х.

Украинская военная техника прибыла в Германию, где примет участие в международных учениях Combined Resolve Х.Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинскую технику доставили на полигон вблизи города Хохенфельс.

Отмечается, что десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты примут участие в учениях на пяти танках Т-84.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место. Всего в рейтинге 136 стран.

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