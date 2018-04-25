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В Харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда

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Никто из очевидцев не стал обращаться в полицию.
К счастью, экстремал не пострадал
К счастью, экстремал не пострадал
скриншот из видео

В Харькове пассажиры метрополитена засняли на видео, как экстремал проехался, стоя между вагонами подземки.

Об этом сообщает ТСН.

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Таким образом зацепер проехал несколько станций, потом выскочил на платформу и убежал. Сразу несколько человек снимали необычного "пассажира" на камеры смартфонов.

Ни один из очевидцев инцидента не обратился в полицию.

Напомним, 22 июня 2017 года в Киеве на перегоне между станциями метро Левобережная и Дарница с крыши поезда сорвался и погиб зацепер.

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Теги: Харьков, метро, зацепер, экстремал
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