Под Киевом Nissan сбил насмерть человека

Водитель, якобы со стажем, утверждает, что сам не знает, как произошла катастрофа.

Поздним вечером вторника, 24 апреля, около 23:30 на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Водитель Nissan сбил пешехода. Об этом информирует сообщество Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

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Погибший – молодой мужчина 25-30 лет. Он шел по обочине, попивая пиво, когда внезапно на него налетел автомобиль и парень оказался на капоте. Удар оказался фатальным – на место прибыли медики, однако их помощь уже не понадобилась. Жертва ДТП скончалась на месте аварии. Для выяснения обстоятельств аварии, на место происшествия прибыли полицейский патруль и следственно-оперативная группа.

Водитель Nissan говорит, что он опытный автомобилист, ехал внимательно и сам не понимает, как произошло столкновение.

Напомним, 23 апреля в Черниговской области грузовик сбил велосипедистку и упал с моста в реку. Результатом ДТП стали две жертвы.