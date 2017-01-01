Задержание сотрудника СБУ связано с делом Пимаховой - НАБУ

Артем Сытник заявил, что ему теперь "понятно, почему департамент "К" так противодействовал" расследованию дела о коррупции в ГМС.

Разоблачение на взятке сотрудника СБУ связано с делом экс-замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник , отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net .

“Это логическое продолжение операции, которая была практически сорвана в декабре управлением “К“, - сказал он.

По словам Сытника, ход расследования делает понятным, почему департамент “К“ “так противодействовал“.

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“Вместо того, чтобы бороться с нарушениями закона в сфере миграции, там предпочитают зарабатывать на них“, - полагает директор бюро.

Сытник также дал понять, что увольнение Пимаховой не означает, что ей не может быть предъявлено подозрение по результатам расследования.

Ранее в Бюро заявили , что ГПУ и СБУ сорвали их спецоперацию, направленную на выявление “участников ОПГ“ в Государственной миграционной службе.

Напомним, что в марте Пимахова уволилась.