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В Одессе рабочие вырыли траншею через еврейское кладбище

Комментариев: 2
Религиозная община уже заявила, что не давала своего согласия на земляные работы на территории второго Еврейского кладбища.
В Одессе рабочие вырыли траншею через еврейское кладбище
© dumskaya.net
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  • Длинна траншеи довольно значительная
  • Найдены обломки надгробий с надписями на иврите
  • Нашли дореволюционные кирпичи с клеймом Д.Бланкъ
  • Работы велись вдоль улицы Краснова
  • Действия рабочих не были согласованы с Еврейской общиной
  • Траншею выкопали для прокладки коммуникаций
  • Территория бывшего кладбища принадлежит религиозной общине Хабад Шомрей Шабос
В Одессе рабочие вырыли траншею через еврейское кладбище
Длинна траншеи довольно значительная
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В Одессе через территорию бывшего еврейского кладбища вдоль улицы Краснова рабочие вырыли длинную траншею, в результате чего на поверхность попали старинные кирпичи и надгробные плиты.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Работы по прокладке коммуникаций ведутся на территории Артиллерийского парка Одессы — бывшего 2-го Еврейского кладбища. На поверхность попали дореволюционные кирпичи с клеймом Д.Бланкъ, а также обломки надгробий с надписями на иврите.

В еврейской религиозной общине Хабад Шомрей Шабос, которой принадлежит территория бывшего кладбища, заявили, что никаких земляных работ в этом месте не согласовывали.

Как сообщалось 25 апреля, в городе на Волыни нашли бордюр из еврейских надгробий.

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Теги: Одесса, еврейское кладбище, осквернили
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Комментариев (2)
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pubg    25.04.2018, 13:42
Оценка:  0
pubg
кто то на фотках видит кладбище ?я нет
Конфузий    25.04.2018, 14:03
Оценка:  -1
Конфузий
Так в тексте написано - "бывшее". То, что там когда-то было их кладбище еще не значит, что это их земля.
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