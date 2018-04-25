Религиозная община уже заявила, что не давала своего согласия на земляные работы на территории второго Еврейского кладбища.

В Одессе рабочие вырыли траншею через еврейское кладбище

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В Одессе рабочие вырыли траншею через еврейское кладбище

В Одессе через территорию бывшего еврейского кладбища вдоль улицы Краснова рабочие вырыли длинную траншею, в результате чего на поверхность попали старинные кирпичи и надгробные плиты.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Работы по прокладке коммуникаций ведутся на территории Артиллерийского парка Одессы — бывшего 2-го Еврейского кладбища. На поверхность попали дореволюционные кирпичи с клеймом Д.Бланкъ, а также обломки надгробий с надписями на иврите.

В еврейской религиозной общине Хабад Шомрей Шабос, которой принадлежит территория бывшего кладбища, заявили, что никаких земляных работ в этом месте не согласовывали.

Как сообщалось 25 апреля, в городе на Волыни нашли бордюр из еврейских надгробий.