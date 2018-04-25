Переключиться на мобильную версию

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха

Комментариев: 1
По словам президента Петра Порошенко, украинская армия получит высокоточное оружие отечественного производства.
Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
president.gov.ua

В Херсонской области президент Украины Петр Порошенко поучаствовал в заключительных огневых испытаниях РК Ольха.

 

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
president.gov.ua

 

Читай также: В Украине успешно испытали модифицированный ракетный комплекс Скиф

Об этом сообщает официальное представительство президента Украины в Интернете.
Петр Порошенко сказал, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений ВСУ.

Также он отметил важность того, что Ольха полностью собрана из украинских комплектующих, а значит – никто не сможет помешать Украине изготавливать это оружие.

 

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
president.gov.ua

 

В представительстве отметили, что Порошенко поставил задание начать серийное производство ракетного комплекса в 2018 году.

Порошенко напомнил, что до 2014 года возможности Вооруженных Сил и ракетного комплекса уничтожались, были ликвидированы производства.

“Мы заплатили за это очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, знает потенциал украинской армии. Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета, Ольха, в 10 раз точнее и соответственно, в 10 раз эффективнее чем старые системы залпового огня, находившиеся на вооружении еще со времен Советского Союза“, - сказал Президент.

 

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха
president.gov.ua

 

Порошенко поздравил представителей оборонно-промышленного комплекса Украины, всех производителей, которые приложили максимум усилий, чтобы существование и функционирование Ольхи стало возможным.

“Мы уверены в том, что такие шаги нас значительно приближают к повышению эффективности и наши партнеры, в том числе и партнеры по НАТО, могут твердо рассчитывать на мощь ВСУ. Так же, как и мы рассчитываем на наших партнеров“, - отметил Порошенко.

Напомним, 18 апреля появилось видео, как ракета Ольха поражает цель.

Поделись:
Теги: Украина, Порошенко, Ольха, ракетный комплекс, испытания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
BROKER666    25.04.2018, 15:38
Оценка:  +1
BROKER666
еслиб ещё все разработки шли в ВСУ а не на экспорт было бы вообще отлично...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь