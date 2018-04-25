По словам президента Петра Порошенко, украинская армия получит высокоточное оружие отечественного производства.

В Херсонской области президент Украины Петр Порошенко поучаствовал в заключительных огневых испытаниях РК Ольха.

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха president.gov.ua

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Об этом сообщает официальное представительство президента Украины в Интернете.

Петр Порошенко сказал, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений ВСУ.

Также он отметил важность того, что Ольха полностью собрана из украинских комплектующих, а значит – никто не сможет помешать Украине изготавливать это оружие.

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха president.gov.ua

В представительстве отметили, что Порошенко поставил задание начать серийное производство ракетного комплекса в 2018 году.

Порошенко напомнил, что до 2014 года возможности Вооруженных Сил и ракетного комплекса уничтожались, были ликвидированы производства.

“Мы заплатили за это очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, знает потенциал украинской армии. Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета, Ольха, в 10 раз точнее и соответственно, в 10 раз эффективнее чем старые системы залпового огня, находившиеся на вооружении еще со времен Советского Союза“, - сказал Президент.

Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха president.gov.ua

Порошенко поздравил представителей оборонно-промышленного комплекса Украины, всех производителей, которые приложили максимум усилий, чтобы существование и функционирование Ольхи стало возможным.

“Мы уверены в том, что такие шаги нас значительно приближают к повышению эффективности и наши партнеры, в том числе и партнеры по НАТО, могут твердо рассчитывать на мощь ВСУ. Так же, как и мы рассчитываем на наших партнеров“, - отметил Порошенко.

Напомним, 18 апреля появилось видео, как ракета Ольха поражает цель.