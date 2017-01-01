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В Украине успешно испытали модифицированный ракетный комплекс Скиф

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Конструкция усовершенствованного ПТУР Скиф претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями потенциального заказчика.
Генерал-полковник Сергей Попко высоко оценил новинку
Генерал-полковник Сергей Попко высоко оценил новинку
facebook.com/kbluchua

Государственное предприятие Луч успешно испытало новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф на одном из полигонов. 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

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Уточняется, конструкция усовершенствованного ПТУР Скиф претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями потенциального заказчика. экспортная версия комплекса получила название Стугна-П.

“Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений“, - сообщает конструкторское бюро.

В КБ Луч отметили, что разработка имеет ряд технических преимуществ, гарантирующих поражение всех современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.

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Там также добавили, что ПТУР способен поражать танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты.

На испытаниях командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко высоко оценил новинку. 

“Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет чрезвычайно высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира“, - сказал Попко.

Испытания ПТУР Скиф
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Напомним, 18 апреля ВСУ провели открытые испытания БМП-1АК, которые были поставлены Польшей в рамках военно-технического сотрудничества.

Ранее, 10 апреля, в Одесской области успешно прошли государственные испытания нового украинского ракетного комплекса Ольха. 

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Теги: Луч, ПТУР, Скиф, испытания
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